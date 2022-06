Kourtney Kardashian publica foto com as irmãs no seu casamento na Itália

A influenciadora Kourtney Kardashian dividiu um lindo registro com as irmãs durante o seu casamento

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 13h58

É muita beleza para uma família só!

Nesta sexta-feira, 3, Kourtney Kardashian (43) compartilhou uma foto inédita com as suas irmãs durante o seu casamento com Travis Barker (46) na Itália.

Na imagem, as socialites Kim, Khlóe, Kendall e Kylie, exibem os looks exuberantes da cerimônia que aconteceu em Portofino.

"Secredos, secredos", escreveu a recém casada na legenda da publicação.

Os fãs do clã não pouparam elogios. "Uau, como são lindas", "Família perfeita", "A genética de milhões", "Lindas de todos os jeitos", dispararam.

CONFIRA O CLIQUE DAS IRMÃS KARDASHIANS