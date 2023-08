De férias, Ticiane Pinheiro atrai os olhares para sua boa forma em look todo preto

Ticiane Pinheiro eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza impecável em foto das férias

A apresentadora Ticiane Pinheiro está de férias com a sua família na Espanha e agitou as redes sociais ao mostrar sua beleza impecável. Nesta terça-feira, 2, a beldade saiu para tomar sol e curtir o verão europeu com um look todo preto e um detalhe roubou a cena.

Nas imagens, a esposa de César Tralli apareceu apenas de biquíni preto fininho, camisa preta no estilo de saída de praia e boné combinando. Então, ela deixou à mostra sua barriga reta, que foi o que atraiu os olhares dos seguidores.

Mãe de duas meninas, Ticiane Pinheiro recebeu vários elogios para sua beleza nos comentários do post. “Uma deusa no paraíso”, disse um seguidor. “Que gata”, afirmou outro. “Um corpão”, declarou mais um. “Muito bela”, escreveu outro.

Ticiane Pinheiro celebra o aniversário da filha mais velha

Rafaella Justus, a filha mais velha de Ticiane pinheiro, completou 14 anos de vida e a apresentadora fez questão de prestar uma bela homenagem para a menina, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou um vídeo em que mostra vários momentos da aniversariante, incluindo dela bem pequenininha cantando a música Show das Poderosas, da Anitta. Na legenda, Tici se declarou para a filha. "Hoje faz 14 anos que eu descobri o amor mais incondicional que existe, o quão ser mãe é sobre ser resiliente e forte! Eu sempre achei que ser mãe fosse sobre ensinar a uma outra pessoinha que depende de nós, mas na verdade, eu sempre aprendo com a Rafa", começou ela.

"Que sorte a minha ser mãe de uma menina tão inteligente, carismática, linda, talentosa, guerreira e que conquista a todos com seu jeito especial de ser! Filha, você é meu grande amor e estarei sempre ao seu lado! Tenho muito orgulho de você e sou grata a Deus pela sua vida! Que você seja sempre muito feliz e realizada, você merece! Com amor, da sua mãe e amiga pra sempre", finalizou a homenagem.