De férias, Lívia Andrade impressiona ao exibir curvas esculturais: "Linda demais"

A apresentadora Lívia Andrade ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar alguns cliques curtindo o dia ensolarado

Lívia Andradechamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 14, ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias. Ela está aproveitando o tempo livre nos Estados Unidos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora, que faz parte do programa Domingão com Huck, da TV Globo, surgiu esbanjando beleza e seu corpo escultural ao fazer algumas poses na varanda do hotel em que está hospedada, que fica de frente para a praia.

Para curtir o dia ensolarado e a bela paisagem, Lívia apostou em um biquíni neon, um chapéu e óculos escuros, e arrancou elogios dos internautas. "Belíssima", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Maravilhosa", comentou uma fã. "A mais linda do mundo", afirmou mais uma. "Toda perfeitinha", falou uma admiradora.

No começo do mês, Lívia deixou os fãs enlouquecidos ao mostrar que estava curtindo o verão do hemisfério. Ao compartilhar as fotos em suas redes sociais, ela esbanjou beleza e ostentou suas curvas deslumbrantes durante um mergulho no mar.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia faz relato sobre "acidente"

A apresentadora Lívia Andrade sofreu um novo "acidente" com seus dentes. Novamente, a loira quebrou um deles e precisou procurar ajuda. A famosa se gravou em um consultório nos EUA e revelou estar com medo por não estar em seu país. De férias fora do Brasil, ela acabou quebrando um pedaço do dente da frente e apareceu contando o que houve sem abrir muito a boca.

"A gente tá de férias e ela faz o que nas férias? Ela se acaba todinha, ela quebra unha, ela quebra os dentes, não sei vou mostrar pra vocês o dentinho quebrado, acabou com minha dignidade. Gente, é só a pontinha do dente da frente, fiquei nem aí muitos dias, mas não dá, preciso da minha dignidade", falou ao comentar que estava com receio. Confira!