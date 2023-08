No mar, Lívia Andrade rouba a cena ao posar de lado: ''Uma rainha''

De lado, Lívia Andrade rouba a cena ao empinar curvas poderosas em mergulho na praia

A apresentadora Lívia Andrade esbanjou beleza ao compartilhar novas fotos de sua viagem nos EUA. Neste domingo, 06, a famosa aproveitou o verão do hemisfério norte e foi dar um mergulho no mar. Cheia de beleza, ela roubou a cena no local.

Usando um biquíni, de modelo fininho e de lacinho, a loira ostentou suas curvas deslumbrantes e se destacou. Mergulhando nas ondas, Lívia Andrade apareceu de lado e não passou despercebida com seu corpaço torneado.

"Domingo refrescante...", escreveu a artista ao surgir plena na praia fora do Brasil. Nos comentários, a musa recebeu vários elogios. "Uma rainha", definiram os fãs. "Fotos maravilhosas", admiraram. "Belíssima", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade chamou a atenção ao aparecer com um look divertido na piscina. Em outro momento, enquanto no local, ela foi surpreendida com uma presença perigosa. Os internautas até brincaram que ela não tem paz e que sempre é abordada pelas "inimigas".

Veja as fotos de Lívia Andrade no mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade abre o jogo sobre sua ausência em especial no SBT: 'Ele sabe quem sou'

A apresentadora Lívia Andrade fez sucesso durante a sua trajetória no SBT ao lado do apresentador Silvio Santos no Programa Silvio Santos. No entanto, ela ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do programa, que foi exibida neste final de semana. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.

Por fim, ela disse que lidou bem com a falta de convite para a gravação especial. “Não fui e está tudo bem! Consegui me despedir e agradecer pessoalmente, ouvi coisas da boca dele que levo pra vida! Ele sabe quem sou, o que eu fiz e o quanto somei. E isso é o que realmente importa, ninguém contou, não foi recado e nem fofoca. Não é o que parece ser, é o que é!”, afirmou.