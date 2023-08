De novo? Lívia Andrade sofre 'acidente' e para em consultório: ''Acaba todinha''

De férias nos EUA, Lívia Andrade sofre novo 'acidente' com sua boca e vai parar em consultório para resolver problema

A apresentadora Lívia Andrade sofreu um novo "acidente" com seus dentes. Novamente, a loira quebrou um deles e precisou procurar ajuda. Nesta quarta-feira, 09, a famosa se gravou em um consultório nos EUA e revelou estar com medo por não estar em seu país.

De férias fora do Brasil, a integrante do Domingão Com o Huck acabou quebrando um pedaço do dente da frente e apareceu contando o que houve sem abrir muito a boca. Após passar uns dias com o buraquinho, ela resolveu tomar coragem e ir a um dentista para arrumar seu sorriso.

Com medo, Lívia Andrade divertiu ao contar a situação. "A gente tá de férias e ela faz o que nas férias? Ela se acaba todinha, ela quebra unha, ela quebra os dentes, não sei vou mostrar pra vocês o dentinho quebrado, acabou com minha dignidade. Gente, é só a pontinha do dente da frente, fiquei nem aí muitos dias, mas não dá, preciso da minha dignidade", falou ao comentar que estava com receio.

É bom lembrar que essa não é a primeira vez que a apresentadora quebrou o dente. Em fevereiro, ela passou por outro episódio parecido e na época divertiu ao passar pelo problema após sofrer um ataque de pulgas. Em uma gravação do programa de Luciano Huck, a loira também já quebrou o dente comendo.

Lívia Andrade sofre acidente no palco do Domingão

A apresentadora Lívia Andrade revelou no ano passado que sofreu um acidente durante a gravação do Domingão. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho para resolver o estrago ocasionado.

Após viajar com o namorado, o empresário Marcos Araújo, a apresentadora foi ao dentista arrumar o buraco feito em seu dente durante a gravação do programa de Luciano Huck.

"Tem que contar um negócio que aconteceu pra vocês, porque isso a Globo não mostra, naquele balcãozinho ali assistindo Lipsync, comendo a pipoquinha do padre, comendo umas balinhas da Dona Deia, a gente um zoando o outro, falando de quebrar que a bala quebra os dentes, que aconteceu? Quem quebrou os dentes? Eu", contou a famosa.

Segundo Lívia Andrade, ela até ficou um tempo com o dente aberto por ter medo de dentista. "E eu to com o buraquinho no dente um tempão, porque vocês sabem que eu tenho pânico de dentista", revelou ela.