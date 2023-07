De férias, Giovanna Antonelli renova o bronzeado ao ar livre

Giovanna Antonelli revela toda a sua beleza ao mostrar seus looks para renovar o bronzeado durante as férias

A atriz Giovanna Antonelli caprichou na escolha das fotos para o feed do Instagram neste domingo, 23. A beldade apareceu só de biquíni e maiô ao mostrar como está aproveitando suas férias da TV.

Ela está longe da telinha desde que terminou a gravação da novela Travessia, trama das 9 da Globo, e aproveitou uma viagem para um destino com calor para deixar o bronzeado em dia. A estrela apareceu na área externa de uma casa enquanto aproveitava o dia ensolarado.

“Por mais dias como esses. Sintonia entre o tempo e a vida!”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Perfeita”, disse um seguidor. “Uma das mulheres mais lindas do Brasil. Aquela beleza natural”, escreveu outro. “Que maravilhosa”, declarou mais um.

Giovanna Antonelli deixa a TV Globo

A atriz Giovanna Antonelli deixou a TV Globo após o fim da novela Travessia, trama das 9 da emissora carioca. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela não renovou o contrato fixo com a Globo.

Inclusive, a artista estaria em conversa com um serviço de streaming para fazer uma novela para a plataforma online. A equipe de Antonelli contou ela está no ar Travessia com o contrato por obra certa e que ela está recebendo propostas de streamings, mas ainda não assinou nada.

No final de 2022, a atriz contou que queria dar uma pausa na carreira na TV após Travessia. “Depois de fazer novela durante a pandemia [se referindo à “Quanto Mais Vida, Melhor!”] e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, comentou a atriz à revista Quem.

“Novela vai demorar um tempo para eu voltar a fazer de novo. Essa aí [“Travessia”] pra mim é uma grande despedida”, completou.