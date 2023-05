De férias da TV, Jade Picon exibe a barriga trincada na praia

De biquíni vermelho, Jade Picon rouba a cena ao ser flagrada em dia de exercício ao ar livre no Rio de Janeiro

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon está curtindo as suas férias da TV após o fim da novela Travessia, da Globo, na qual interpretou a personagem Chiara. Nesta segunda-feira, 8, ela já começou o dia com uma ida à praia.

A estrela foi flagrada só de biquíni vermelho enquanto se divertia ao ar livre. Ela praticou futevôlei com seus amigos e ainda deu um mergulho no mar. A artista ainda deixou à mostra seu corpo magérrimo, com direito a barriga sarada e curvas impecáveis.

Nos últimos dias, Jade Picon contou que quer continuar atuando após a sua estreia em Travessia. “O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Além disso, ela comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da novela. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, contou.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Cena de Jade Picon e Grazi Massafera é elogiada

No último capítulo da novela Travessia, Jade Picon e Grazi Massafera contracenaram e o público elogio o desempenho delas. A cena foi sobre o encontro virtual de Chiara e Débora.

A cena repleta de emoção comoveu os internautas, que celebram o encontro das duas atrizes em cena. Inclusive, elas são ex-BBBs e tiveram uma trajetória semelhança. Grazi e Jade estrearam em novelas pouco depois de suas participações no Big Brother Brasil e as duas foram alvos de críticas no início do projeto. Então, os internautas elogiaram o encontro delas em cena.

"Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda", disse um internauta. "Grazi Massafera passou por muita coisa até ser uma atriz renomada e ver ela apoiando a Jade, até no último momento foi lindo. O que não fizeram pela Grazi, ela fez pela Jade. Duas ex BBB emocionando em cena!", comentou outro. "Que cena da Jade com a Grazi.Jade Picon dominando o último capítulo brilhantemente", escreveu mais um.