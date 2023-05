Travessia: Cena de Jade Picon e Grazi Massafera recebe elogios

Último capítulo da novela Travessia comove o público com cena de Jade Picon e Grazi Massafera juntas: ‘Coisa mais linda’

Na noite desta sexta-feira, 5, os telespectadores acompanharam o último capítulo da novela Travessia, da Globo, e uma cena ganhou grande destaque nas redes sociais: O encontro virtual de Chiara e Débora. Isso porque o público gostou de ver Jade Picon (21) e Grazi Massafera (40) juntas em cena.

Na história, Débora (Grazi Massafera) é a mãe de Chiara (Jade Picon), mas morreu ao dar à luz após um acidente de carro. Chiara cresceu sendo criada por Guerra (Humberto Martins) e sem saber quem era a sua mãe verdadeira. No último capítulo, a jovem descobriu que a mãe morreu e teve um encontro virtual com ela, que foi criado por Cidália (Cássia Kis) e Talita (Dandara Mariana).

A cena repleta de emoção comoveu os internautas, que celebram o encontro das duas atrizes em cena. Inclusive, elas são ex-BBBs e tiveram uma trajetória semelhança. Grazi e Jade estrearam em novelas pouco depois de suas participações no Big Brother Brasil e as duas foram alvos de críticas no início do projeto. Então, os internautas elogiaram o encontro delas em cena.

"Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda", disse um internauta. "Grazi Massafera passou por muita coisa até ser uma atriz renomada e ver ela apoiando a Jade, até no último momento foi lindo. O que não fizeram pela Grazi, ela fez pela Jade. Duas ex BBB emocionando em cena!", comentou outro. "Que cena da Jade com a Grazi.Jade Picon dominando o último capítulo brilhantemente", escreveu mais um.

Veja mais reações dos internautas:

Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda ❤️ #Travessia — 🌙⃤ Julia (@_juliaju_) May 6, 2023

Meu Deus, Jade e Grazi entregaram tanto 🤧 — maria (@claracomenta__) May 6, 2023

A cena que a gente mais pediu durante essa travessia. Eu estou chorando e não e pouco . Obrigada Jade e Grazi, vcs são simplesmente perfeitas.



PARA SEMPRE CHIARA — Cary tia do Jorginho💙🌪️⚡ (@tuitaCary) May 6, 2023

Grazi Massafera e Jade Picon atuando juntas no último capítulo de #Travessia.pic.twitter.com/Qncuv7tEpw — PAN (@forumpandlr) May 6, 2023