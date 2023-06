De cropped, Jade Picon treina na areia da praia no Rio de Janeiro

Jade Picon usa look coladinho ao corpo e com a cinturinha de fora para fazer o seu treino do dia ao ar livre

A atriz e influenciadora digital Jade Picon aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre no Rio de Janeiro. A musa surgiu com look justíssimo ao corpo ao praticar futevôlei com seu personal trainer nas areias da praia da Barra da Tijuca nesta terça-feira, 6.

A estrela foi flagrada durante o evento. Nas fotos dos paparazzi, ela usou apenas um conjunto de blusa cropped e shorts curtinho. O modelito destacou o corpão sarado dela.

Em uma participação no programa Encontro, da Globo, a estrela contou sobre como lidou com as críticas na época das gravações da novela Travessia, na qual interpretou a Chiara. “Os desafios eram diários, mas eu não tenho vergonha nenhuma, tudo na vida é um processo”, disse ela, e completou: “Tenho uma base muito forte, minha família e as pessoas que trabalham comigo. E, claro, terapia. Faço desde os 14 anos, muitas noites já fui dormir chorando".

Recentemente, Jade Picon contou que quer continuar atuando após a sua estreia em Travessia. “O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Além disso, ela comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da novela. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, contou.

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Cena de Jade Picon e Grazi Massafera é elogiada

No último capítulo da novela Travessia, Jade Picon e Grazi Massafera contracenaram e o público elogio o desempenho delas. A cena foi sobre o encontro virtual de Chiara e Débora.

A cena repleta de emoção comoveu os internautas, que celebram o encontro das duas atrizes em cena. Inclusive, elas são ex-BBBs e tiveram uma trajetória semelhança. Grazi e Jade estrearam em novelas pouco depois de suas participações no Big Brother Brasil e as duas foram alvos de críticas no início do projeto. Então, os internautas elogiaram o encontro delas em cena.

"Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda", disse um internauta. "Grazi Massafera passou por muita coisa até ser uma atriz renomada e ver ela apoiando a Jade, até no último momento foi lindo. O que não fizeram pela Grazi, ela fez pela Jade. Duas ex BBB emocionando em cena!", comentou outro. "Que cena da Jade com a Grazi.Jade Picon dominando o último capítulo brilhantemente", escreveu mais um.