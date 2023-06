Jade Picon revela segredo para lidar com as críticas: “É um processo"

Atriz Jade Picon relembra dificuldades na carreira e abre o coração sobre as críticas durante sua participação no ‘Encontro’

Recentemente, a atriz Jade Picon virou piada nas redes sociais ao contar que cozinhava “salada” em uma entrevista no Altas Horas. Mas nesta sexta-feira, 02, a ex-BBB abriu o coração e contou como lida com a repercussão negativa, durante sua participação no programa matinal da Globo, o Encontro.

Além de se tornar um ‘meme’, a artista também lembrou que sofreu muitas críticas quando entrou para o elenco da última novela das nove da emissora, Travessia: “Os desafios eram diários, mas eu não tenho vergonha nenhuma, tudo na vida é um processo”, ela abriu o coração e admitiu suas dificuldades.

“Tenho uma base muito forte, minha família e as pessoas que trabalham comigo. E, claro, terapia. Faço desde os 14 anos, muitas noites já fui dormir chorando.", Jade revelou como lida com as críticas. A morena ainda contou que hoje em dia, sabe diferenciar que alguns comentários são importantes para melhorar em seu trabalho.

Jade falando sobre o processo que teve que passar para enfrentar as dificuldades e as críticas, e como fazer terapia a ajuda desde que começou a trabalhar com a internet. 🤍



JADE PICON NO ENCONTRO

O assunto surgiu depois que a emissora mostrou um trecho da entrevista com Serginho Groismann no telão e Jade precisou se explicar: “Foi muito engraçado, porque eu realmente cozinho tudo que eu como", iniciou ela. A atriz ainda deu mais detalhes sobre sua dieta rigorosa: “Eu faço coisas simples mesmo, mas que eu gosto de comer”, ela contou.

A morena ainda explicou porque disse que “cozinha” a salada: “Gosto que tudo que eu como passe pela minha mão, pra eu lavar, pra ver como está o alimento”, Jade declarou, sem se preocupar com as piadas: "Mas gente, me dá uma receita que eu faço, mas o meu dia a dia é básico", disse.

Jade Picon prova habilidades culinárias:

No início da semana, Jade Picon usou suas redes sociais para mostrar como melhorar suas habilidades culinárias, após virar meme durante sua participação no Altas Horas. Para provar que cozinha todos os dias, a atriz apareceu fazendo pastel pela primeira vez e compartilhando o resultado.