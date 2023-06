De cropped e saia transparente, Amanda Meirelles ultrapassa limites da beleza

Campeã do BBB23 Amanda Meirelles arranca suspiros dos fãs ao exibir curvas com look estiloso em São Luís

A campeã do BBB23 Amanda Meirelles chamou atenção ao surgir esbanjando beleza em suas redes sociais nesta terça-feira, 06. É que a médica elegeu um look super estiloso e deixou as curvas em evidência em alguns cliques tirados durante sua passagem pelo centro histórico de São Luís no Maranhão.

Nos registros é possível notar que Amandinha, como é apelidado pelos fãs, escolheu um cropped com mangas bufantes e uma saia de tricot transparente com um forro curto para curtir seu dia. As peças brancas trouxeram leveza para o look da médica e ressaltaram sua cintura fininha, bumbum empinado e pernas desenhadas.

Na legenda, a ex-BBB abriu o coração sobre a viagem: "Conhecendo um pouco desse lugar rico em beleza e em cultura. Descobri hoje que por aqui foram gravadas várias novelas que já assistimos na telinha. Vocês precisam vir aqui!”, a loira escreveu e mostrou que está apaixonada pela cultura do Maranhão.

Em poucos minutos após a publicação, os fãs de Amanda lotaram os comentários com elogios: “Tudo lindo demais! E você nem se fala… Maravilhosa!", exaltou uma seguidora da ex-sister. “Perfeitinha demais”, outro se derreteu. “Você está tão linda nas fotos”, escreveu um terceiro. “Linda nesse mood romântico", completou outra fã.

Amanda Meirelles ganhou notoriedade e uma legião de fãs neste ano por conta de sua participação no reality show da Globo, o ‘Big Brother Brasil'. Em meio a especulações de um possível romance com outro brother, o lutador Cara de Sapato, a médica saiu vitoriosa do reality e recebeu o prêmio de R$ 2,88 milhões.

