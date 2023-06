Amanda Meirelles ganha presente inusitado e se choca com tamanho

Campeã do BBB 23, médica Amanda Meirelles mostra surpresa ao ganhar presente gigante de fã

Nesta última sexta-feira, 2, a médica e campeã do Big Brother Brasil 23Amanda Meirelles usou suas redes sociais para mostrar um presente para lá de inusitado que recebeu de uma fã. Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a loira mostrou que recebeu uma carta diferentona.

“Recebe uma carta com 101 folhas”, escreveu a influenciadora digital, no clique que compartilhou em seus stories, completando com um emoji de carinha emocionada. A loira apareceu com os olhos arregalados para demonstrar a surpresa que sentiu ao receber o mimo.

Recentemente, Amanda precisou desmentir os boatos de que estaria namorando o ex-brother Cara de Sapato. "Nós somos muito amigos, conversamos com muita frequência. É um cara especial. Tenho muito carinho por ele. E a gente mantém uma amizade aqui fora, sim". "Nós somos amigos, grandes amigos. Mantemos o mesmo carinho. Nós mantemos a mesma relação que tínhamos na casa. Nossa amizade continua muito forte aqui fora. A gente continua se apoiando nos projetos pessoais. E a gente se conecta em um lugar de muito carinho e respeito", continou.

Que amor! Amandinha recebeu um super carta. 🩷 Amanda via stories. https://t.co/JMzH0vDsgNpic.twitter.com/vNEdncfMnr — Stories Amanda Meirelles (@StoriesAmanda) June 2, 2023

Amanda explica tatuagem que fez com Cara de Sapato

Após a repercussão da tatuagem que fez junto com Cara de Sapato, Amanda Meirelles decidiu explicar a decisão de fazer a tatuagem com o rapaz. Eles tatuagem o desenho de uma corda amarrada no braço. "Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", disse ela, que ainda desmentiu os rumores de romance com o lutador. "A gente é muito amigo", contou. Amanda e Cara de Sapato tiveram uma relação próxima durante o confinamento do BBB 23, mas foram separados quando o rapaz foi expulso do reality show por causa da acusação de importunação sexual. Os fãs torciam para que eles formassem um casal e ficassem juntos. Depois do fim do programa, os dois já foram vistos próximos, mas não engataram um romance.