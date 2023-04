De costas, Poliana Rocha exibe corpaço na fazenda: ''Curtindo''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, exibe corpão ao curtir paisagem da fazenda

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), compartilhou mais um momento deslumbrante na Fazenda Talismã e impressionou com sua beleza. Nesta quarta-feira, 26, a influenciadora aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado e deu um show de boa forma.

Após fazer stories exibindo suas curvas de perto em um biquíni branco, a loira publicou uma foto de costas, apreciando a paisagem da natureza do local.

"Curtindo o último dia nesse paraíso. Gratidão!", disse Poliana Rocha ao surgir aproveitando o momento, usando um biquíni branco.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da esposa do sertanejo. "Linda", elogiaram os fãs. "Que perfeita", exclamaram outros.

Veja a foto de Poliana Rocha de biquíni:

Poliana Rocha desabafa após críticas de presente para Virginia Fonseca: ''Só trocar''

Nos últimos dias a influenciadora Virginia Fonseca fez aniversário e a sogra, PolianaRocha, presenteou a esposa de Zé Felipe com um presente luxuoso de grife: uma bota diferente e bem estilosa.

Por ser um modelo nada comum, o calçado de R$ 12 mil, gerou uma reação inesperada na aniversariante. A cara dela ao abrir a grande caixa virou assunto na internet e muita gente alegou que a famosa não gostou do mimo da sogra.

Chateada com a repercussão, Poliana Rocha fez um desabafo na madrugada desta segunda-feira, 10, em seus stories no Instagram. "Na verdade, gente, muitos comentários que eu tenho lido, críticas, julgamentos, eu não deixo isso hoje me atingir, não percam tempo de escrever coisa má pra mim, achando que vão me atingir, porque não vão conseguir", começou dizendo.

E continuou: "Eu tenho um nível de consciência, graças a deus, muito evoluído, então isso pra mim fica tao pequeno... então não permito que opinião alheia tire minha paz interior, eu fico triste do ser humano tá assim, porque acho que tudo que a gente deseja pro outro a gente paga um preço muito alto e não queria que as pessoas sofressem, tenho muita compaixão pelo próximo...".

A esposa do cantor Leonardo então explicou do que estava falando e disse que escolheu o presente para a nora após ver o calçado em uma influenciadora e achá-lo lindo para a mãe de suas netas. "Eu dei uma bota pra Virginia com muito carinho, eu falei: 'gente essa bota vai ficar linda na Virginia', e agora vejo um site de fofoca falando tanta coisa, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é uma filha pra mim, se ela não gostar do presente é só ir na loja trocar", comentou.