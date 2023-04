Aos 46 anos, Poliana Rocha posa de biquíni e impressiona ao exibir curvas perfeitas: "Deusa"

A influenciadora digital Poliana Rocha chamou a atenção da web ao exibir seu corpo impecável à beira da piscina

Poliana Rocha (46) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 25, ao compartilhar um novo clique de biquíni.

Na foto publicada no feed do Instagram, a mulher do cantor sertanejo Leonardo (59) aparece curtindo o dia à beira da piscina, usando um biquíni fininho preto, boné e óculos escuros, e deixou os fãs babando ao ostentar sua barriga negativa e suas curvas impecáveis.

Ao dividir o registro, Poliana contou que estava aproveitando o tempo livre com a família. "Na fazenda, com a família!!! Eu amo... #minhafamiliameutudo", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da loira. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa é ela", escreveu outra. "Deusa", afirmou uma fã. "Uma sereia na piscina", falou mais uma.

Confira a foto de Poliana de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Homenagem para Zé Felipe

Zé Felipe completou 25 anos de vida na última sexta-feira, 21, e ganhou uma homenagem especial de Poliana Rocha nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo com várias fotos do herdeiro e também de momentos dos dois juntos, e se declarou para o aniversariante.

"Hoje é o seu dia @zefelipecantor... TE AMO MUITO, LUZ DA MINHA VIDA!!!! Sinto muito orgulho de ser sua mãe, seu coração é generoso, sua amorosidade infinita e sua compaixão pelo próximo me ENCANTA!!! Espero que o Senhor ilumine diariamente os seus caminhos, que saúde nunca lhe falte e que receba para sempre o melhor de Deus em sua vida. Você é um filho muito amado e tenho certeza que as mãos de Deus estão constantemente ao seu lado... Parabéns!", disse ela em um trecho da homenagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!