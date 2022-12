De costas, Deborah Secco ostenta bumbum redondinho ao renovar o bronzeado

Atriz Deborah Secco impressionou ao fazer selfie tomando sol com o bumbum para cima

A atriz Deborah Secco (42) deu um show de beleza e boa forma ao mostrar como curtiu o dia de Natal logo ao acordar. Neste domingo, 25, ela fez uma selfie tomando sol e chamou a atenção.

Usando um de seus biquínis fininho, a esposa de Hugo Moura (32) apareceu com o bumbum para cima renovando o bronzeado e impressionou com seus glúteos redondinhos.

De óculos escuros e boné na cabeça, a famosa apareceu fazendo carão e virando a câmera para a parte de trás, que se destacou com seu volume.

Ainda nas últimas semanas, Deborah Secco deu o que falar com seus looks personalizados e ousados para o Tá na Copa, do SporTV. Cheia de estilo, a artista roubou a cena ao ostentar suas curvas torneadas em roupas customizadas.

Em um dos programas, a atriz contou com a presença da filha, Maria Flor (7),que encantou ao surgir combinando look com a mãe.

Deborah Secco faz festa luxuosa de aniversário para a filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco e o marido,Hugo Moura, capricharam na preparação da festa de aniversário da filha, Maria Flor. Os três apareceram sorridentes na chegada da festa luxuosa da menina, que completou 7 anos neste final de semana.