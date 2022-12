Deborah Secco leva a filha para o trabalho e personaliza roupa da herdeira: ''Que lindas''

Atriz Deborah Secco encantou ao mostrar visita de Maria Flor em seu trabalho com muito estilo

A atriz Deborah Secco (42) chamou a atenção com mais um de seus looks para o Tá Na Copa, do Sportv, de uma forma diferente! Neste sábado, 17, a famosa contou com a presença da filha, Maria Flor (7), e encantou ao mostrar a presença dela em algumas fotos.

Nos registros, a artista mostrou que até a herdeira entrou na onda de personalizar o uniforme do canal e arrasou ao surgir usando um vestido azul com tênis brancos. Deborah Secco combinou o estilo com a menina e usou peças semelhantes.

"Hoje com ela! Pensa numa mamãe coruja… Tá na Copa 28/29", falou a atriz ao exibir como foi seu penúltimo dia no programa.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da dupla. "Que lindas", admiraram os fãs. "Nossa como cresce rápido", exclamaram outros ao verem o tamanho que a garota já está.

Nas últimas semanas, Deborah Secco causou com os looks escolhidos para o Tá Na Copa. Adaptando as peças de forma ousada, a famosa surpreendeu ao usar até calcinha tipo cueca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco faz festa luxuosa de aniversário para a filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco e o marido,Hugo Moura, capricharam na preparação da festa de aniversário da filha, Maria Flor. Os três apareceram sorridentes na chegada da festa luxuosa da menina, que completou 7 anos neste final de semana.

Na entrada do evento, mãe e filha mostraram que estavam com looks combinando. As duas optaram por roupas na cor pink e exibiram muito estilo. Enquanto isso, o papai surgiu com um look mais básico. “Hoje é dia de festa! O mundo cor de rosa da Maria. 7 anos da minha fifi, vamos comemorar”, disse a mamãe nas redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico das duas juntas.