Deborah Secco monta look com calcinha cueca e saltos com meia: ''Sigo sendo''

Atriz Deborah Secco surpreendeu ao montar look mais um look estilo e ousado parao 'Tá na Copa'

A atriz Deborah Secco (42) surpreendeu com mais um look inusitado para o Tá Na Copa, no Sportv. Nesta quarta-feira, 07, a famosa apostou em peças bem distintas para a combinação e surpreendeu com um resultado estiloso.

Assim como tem feito nos outros dias, a famosa vem adaptando peças clássicas para uma versão mais ousada e autêntica. Dessa vez, a esposa de Hugo Moura (32) decidiu colocar um cropped e uma bermuda de elástico nas cores do uniforme do canal.

Além das roupas personalizadas, Deborah Secco arrematou o look com uma calcinha tipo cueca, que ficou à mostra, e saltos com meias aparentes. "Sigo sendo! Tá na Copa! Vem!", disse a artista que vem recebendo críticas sobre suas escolhas ousadas de vestimenta.

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu vários elogios. "A musa da Copa 2022", disseram os fãs. "Deborah, meu estoque de elogios já esgotou. Tô ficando repetitiva já! DEUSA TODOS OS DIAS", falou uma seguidora.

Nos últimos dias, a famosa surpreendeu com outras combinação como um body cavadíssimo. Com um blazer decotado, ela roubou a cena com seu decote perfeito. Em outro momento, Deborah impressionou ao eleger um look com a barriga totalmente de fora.

Deborah Secco faz festa luxuosa de aniversário para a filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco e o marido,Hugo Moura, capricharam na preparação da festa de aniversário da filha, Maria Flor. Os três apareceram sorridentes na chegada da festa luxuosa da menina, que completou 7 anos neste final de semana.

Na entrada do evento, mãe e filha mostraram que estavam com looks combinando. As duas optaram por roupas na cor pink e exibiram muito estilo. Enquanto isso, o papai surgiu com um look mais básico. “Hoje é dia de festa! O mundo cor de rosa da Maria. 7 anos da minha fifi, vamos comemorar”, disse a mamãe nas redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico das duas juntas.

