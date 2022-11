Deborah Secco aposta em look de barriga de fora e arrasa: ''Comentarista mais estilosa''

Atriz Deborah Secco montou mais um look desconstruído para o 'Tá na Copa' e chamou a atenção com tanto estilo

A atriz Deborah Secco (42) surpreendeu com mais um look para comentar os jogos da Copa no programa Tá na Copa, do Sportv. Nesta terça-feira, 29, a famosa apostou em outra combinação personalizada e chamou a atenção.

Nos registros feitos no cenário da atração, a artista apareceu deslumbrante vestindo uma blusa de modelo cropped do canal e uma saia branca curtinha. Para arrematar a combinação com um toque ainda mais moderno, ela elegeu tênis brancos e meias mais longas.

"10/29. Tá na Copa!", escreveu Deborah Secco na legenda das fotos em que exibiu detalhes de seu look autêntico.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Eu tenho a comentarista mais estilosa do mundo e posso provar!", disse o perfil do Sportv. "To amando esses looks", admiraram outros.

Na última segunda-feira, 28, Deborah Secco arrasou com outro look cheio de atitude para o programa. De blazer aberto, a atriz deu um show de estilo com um toque de sensualidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco é alvo de críticas por escolha de look como comentarista

A atriz Deborah Secco fez sua estreia como comentarista da Copa do Mundo 2022 no SporTV no domingo, 20, e deu o que falar nas redes sociais.

Para o momento, a artista apostou em um look estiloso e ousado. Usando uma calça cargo cheia de bolsos de cintura baixa, ela deixou a calcinha à mostra. Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa ainda mostrou que customizou o uniforme usado pelos profissionais esportivos da Globo para ficar mais curtinho, com a barriga de fora.

No entanto, o visual de Deborah dividiu opiniões na web. "Que estreia! Parabéns, Deborah! Foi demais!", comentou o perfil do SporTV. "Genteeee, que gataaaaa", elogiou Sabrina Sato. "Maravilhosa", disse Pabllo Vittar.

Alguns seguidores criticaram a escolha da atriz: "Nossa precisa chamar atenção desse jeito é um programa ou um desfile a roupa pra ocasião muito vulgar", "Acho que tá confundindo futebol com outra coisa", "Uma linda mulher, com uma moda desnecessária", "Eu já não sei mais o que pensar, uma mulher tão linda, mas que precisa chamar atenção por mostrar demais. Você é tão linda, mas acho que não precisa disso. Minha opinião", disseram.

