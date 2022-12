Deborah Secco elege body cavadíssimo e ostenta entradinhas saradas: ''Maravilhosa''

Atriz Deborah Secco causou com mais um look personalizado para comentar os jogos da Copa

A atriz Deborah Secco (42) não passou despercebida com mais um look escolhido para comentar os jogos da Copa no programa Tá Na Copa, do Sportv. Nesta segunda-feira, 05, a famosa ousou no estilo e chamou a atenção.

Para participar da atração, a artista apostou em um body cavadíssimo azul e equilibrou a ousadia ao combinar a peça com uma bermuda larga.

O toque mais luxuoso ficou por contar dos acessórios dourados e a beleza da musa ficou ainda mais evidente com a produção de cabelos soltos ondulados.

"E hoje deu Brasil! @sportv Tá na Copa! Vem!", celebrou Deborah Secco a vitória da Seleção. Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram os registros da atriz. "Se disser que tá feio é inveja", observou uma fã. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Nos últimos dias, a esposa de Hugo Moura (32) surpreendeu com outras combinações. Com um blazer decotado, ela roubou a cena com seu decote perfeito. Em outro momento, Deborah impressionou ao eleger um look com a barriga totalmente de fora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco faz festa luxuosa de aniversário para a filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco e o marido,Hugo Moura, capricharam na preparação da festa de aniversário da filha, Maria Flor. Os três apareceram sorridentes na chegada da festa luxuosa da menina, que completou 7 anos neste final de semana.

Na entrada do evento, mãe e filha mostraram que estavam com looks combinando. As duas optaram por roupas na cor pink e exibiram muito estilo. Enquanto isso, o papai surgiu com um look mais básico. “Hoje é dia de festa! O mundo cor de rosa da Maria. 7 anos da minha fifi, vamos comemorar”, disse a mamãe nas redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico das duas juntas.

