De canga aberta, Susana Vieira rouba cena com pernão em barco: ''Maravilhosa''

Aos 80 anos, Susana Vieira exibiu corpaço durante passeio de barco na Itália e chamou a atenção

Redação Publicado em 30/09/2022, às 07h28

A atriz Susana Vieira (80) arrasou na rede social com mais um clique de sua viagem por Sardenha, na Itália. Nesta quinta-feira, 29, ela compartilhou uma foto aproveitando um passeio de barco com muito estilo e chamou a atenção.

No registro publicado pela famosa, ela apareceu fazendo pose e se destacou na paisagem deslumbrante ao aparecer com um look de praia bem elegante.

Usando um vestido colorido esvoaçante, chapéu e acessórios, Susana Vieira esbanjou beleza e impressionou ao deixar seu pernão à mostra. "La vita è bella", falou ela sobre a vida ser bela.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com o registro poderoso da artista. "Maravilhosa", exclamaram os seguidores. "Que lindeza", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Susana Vieira chamou a atenção com outro clique arrasador curtindo um passeio de barco usando um vestido bem curtinho. Já na última semana, ela deu o que falar ao publicar uma foto usando maiô decotado.

Susana Vieira vence doença e celebra aniversário de 80 anos em casa após receber alta

Nas últimas semanas, Susana Vieira foi hospitalizada por 10 dias. A internação da artista aconteceu no início do mês de agosto após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz na ocasião ao Jornal Extra.

Após receber alta, a famosa comemorou seu retorno para casa com um café da manhã especial em seu quarto. "Bom dia meus amores olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

Dias depois, Susana Vieira fez uma festa em seu lar para comemorar a chegada de seus 80 anos. Usando um vestido vermelho decotado, ela celebrou a data em grande estilo.