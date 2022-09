Aos 80 anos, Susana Vieira escandaliza ao surgir de maiô decotado: ''Que linda''

Atriz Susana Vieira exibiu corpaço ao aparecer de maiô em praia paradisíaca e impressionou com tanta beleza

A atriz Susana Vieira (80) chamou muita atenção nesta quarta-feira, 21, em sua rede social ao surgir de roupa de banho em uma praia paradisíaca. Esbanjando boa forma, a famosa se destacou no local.

No registro compartilhado pela loira, ela roubou a cena ao ostentar suas curvas deslumbrantes em um maiô bem decotado. Cheia de estilo, a artista fez pose usando óculos escuros.

"“Branca Letícia” foi à praia", brincou sobre sua personagem em Por Amor, novela de 1997, em que fez a loira.

Ao aparecer arrasadora na Costa Esmeralda, em Sardenha, na Itália, Susana Viera logo arrancou elogios dos seguidores. "Que linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao vê-la nas pedras aproveitando o dia ensolarado.

Ainda recentemente, em seu aniversário de 80 anos, a famosa brilhou em sua festa em casa ao apostar em um vestido vermelho decotado nada discreto para comemorar mais um ano de vida após ficar internada.

Susana Vieira vence doença e celebra aniversário de 80 anos em casa

Nas últimas semanas, Susana Vieira foi hospitalizada por 10 dias. A internação da artista aconteceu no início do mês de agosto após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz ao Jornal Extra o que aconteceu.

Após receber alta, a famosa comemorou seu retorno para casa com um café da manhã especial em seu quarto. "Bom dia meus amores olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

