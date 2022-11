De camiseta amarrada, Sheila Mello ostenta barriga trincada em look da Copa: ''Musa''

Em clima da Copa, Sheila Mello elegeu look de barriga de fora para torcer para o Brasil e roubou a cena com corpaço desenhado

A dançarina Sheila Mello (44) mostrou toda sua boa forma ao torcer para o Brasil nesta segunda-feira, 28. Isso porque, a loira elegeu um look cheio de estilo e curtinho para o momento.

No registro publicado em sua rede social, a famosa chamou a atenção ao ostentar seu corpaço sarado e impressionou ao exibir seu abdômen trincado.

De camisa amarrada, Sheila Mello esbanjou a barriga tanquinho com beleza. "Hoje foi sofrido, mas conseguimos ir para as oitavas! Vamos pra cima, Brasil! Rumo ao Hexa!", falou ela sobre o jogo.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Musa do Brasil", admiraram os fãs. "Linda", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, a dançarina escandalizou ao protagonizar fotos arrasadoras de biquíni. Usando a roupa de banho, ela esbanjou seu corpaço sarado com bronzeado perfeito e arrancou suspiros dos internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello anuncia fim do namoro com tenista

A dançarina Sheila Mello está solteira novamente. No dia 31 de outubro, ela revelou que terminou o namoro com o tenista João Souza (34), conhecido como Feijão. Ela não contou o motivo do término, mas contou que precisou de alguns dias longe das redes sociais para cuidar de si mesma.

“Bom dia! Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou! Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência”, disse ela em um post nos stories do Instagram.

