De biquíni, Sheila Mello escandaliza com corpaço escultural bronzeado: ''Só fotão''

Dançarina Sheila Mello chocou ao exibir curvas saradíssimas e bem bronzeadas durante ensaio de biquíni

A dançarina Sheila Mello (44) deu um show de beleza e boa forma em sua rede social nesta quarta-feira, 23, ao compartilhar fotos de um ensaio que protagonizou de biquíni.

Revelando um pouco do trabalho feito, a loira impressionou ao aparecer vestindo modelos fininhos e ostentando suas curvas bem saradas.

Com um bronzeado perfeito, Sheila Mello colocou seu corpaço torneado para jogo e chocou com sua barriga sequinha levemente trincada. "Bom dia. Eu avisei que viria só fotão @vernerbrenan. Você prefere a 1 ou 2?", perguntou ela aos fãs.

Não demorou para os internautas responderem à famosa com muitos elogios. "Gata demais", falaram os seguidores. "Na dúvida, prefiro as duas", disseram outros sobre terem aprovado os cliques.

Ainda recentemente, a dançarina parou tudo ao compartilhar uma foto de costas na piscina. De roupa de banho pink, ela se destacou no local com sua boa forma.

Sheila Mello anuncia fim do namoro com tenista: "Cuidando de mim"

A dançarina Sheila Mello está solteira novamente. No dia 31 de outubro, ela revelou que terminou o namoro com o tenista João Souza (34), conhecido como Feijão. Ela não contou o motivo do término, mas contou que precisou de alguns dias longe das redes sociais para cuidar de si mesma.

“Bom dia! Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou! Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência”, disse ela em um post nos stories do Instagram.

