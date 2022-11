De biquíni, Sheila Mello posa de costas na piscina e choca com corpaço: ''Lindona''

Aos 44 anos, Sheila Mello ostentou curvas saradas na beira da piscina e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 13h12

A dançarina Sheila Mello (44) deu um show de beleza em sua rede social neste sábado, 12, ao compartilhar uma foto tirada na beira da piscina.

No registro, a loira apareceu deslumbrante deitada de costas para a câmera fazendo carão e se destacou com seu corpaço escultural.

Usando uma roupa de banho rosa pink, Sheila Mello empinou suas curvas torneadas com estilo chamou a atenção dos internautas com tanta beleza.

"Desejo do dia! E você, como gostaria de estar nesse sábado", disse a loira sobre querer aproveitar o dia na piscina.

Nos comentários, não demorou para os internautas encherem a famosa de muitos elogios. "Lindona", admiraram os fãs. "Loira mais gata", escreveram outros.

Ainda recentemente, Sheila Mello roubou a cena ao surgir arrasadora vestindo um look branco com fenda e decote no limite.

Sheila Mello ostenta corpaço ao surgir de biquíni rosa; veja:

Sheila Mello exibe bastidores de ensaio fotográfico arrasador com a filha

Recentemente, Sheila Mello decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda Scherer (9). A dançarina publicou um vídeo encantador onde aparece posando coladinha com a filha para as lentes do fotógrafo, Verner Brenan.

No clipe, mãe e filha aparecem deslumbrantes, usando looks de frio arrasadores, Sheila apostou em um casaco cinza, enquanto Brenda usava um casaco parecido, em tons de rosa. A menina ainda chamou atenção ao mostrar que teve que subir em um travesseiro e na ponta do pé, para alcançar a altura da mãe.

