Com fenda e decote no limite, Sheila Mello surge arrasadora em look branco: ''Deslumbrante''

Ex-dançarina Sheila Mello exibiu corpaço em look com fenda no limite e arrancou elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 14h50

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello (44) se destacou na rede social nesta quinta-feira, 27, ao surgir com um look arrasador em uma nova foto

Fazendo poses, a loira surgiu poderosa no clique usando um look nada discreto. De macacão branco com fenda na perna e decote no limite, ela ostentou seu corpaço escultural com elegância.

"Um clique para vocês de ontem em Fortaleza que eu amei! Amo muito sempre quando estou com vocês! Gratidão pelo carinho de sempre", disse a famosa na legenda sobre o evento que participou no nordeste.

Nos comentários do post, os internautas logo admiraram a beleza da artista. "Deslumbrante", definiram ela. "Linda demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Sheila Mello revelou seu corpaço turbinado em um vestido com recortes estratégicos e arrancou suspiros na rede social ao esbanjar sua boa forma com estilo.

Sheila Mello exibe bastidores de ensaio fotográfico arrasador com a filha

Recentemente, Sheila Mello decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda (9). A dançarina publicou um vídeo encantador onde aparece posando coladinha com a filha para as lentes do fotógrafo, Verner Brenan.

No clipe, mãe e filha aparecem deslumbrantes, usando looks de frio arrasadores, Sheila apostou em um casaco cinza, enquanto Brenda usava um casaco parecido, em tons de rosa. A menina ainda chamou atenção ao mostrar que teve que subir em um travesseiro e na ponta do pé, para alcançar a altura da mãe.

