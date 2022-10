De vestido recortado, Sheila Mello revela corpaço turbinado e para tudo: ''A dona do Brasil''

Ex-dançarina Sheila Mello esbanjou corpaço fora do comum em look micro com recorte e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 10h30

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello (44) deu um show de beleza e boa forma nesta quarta-feira, 19, ao compartilhar uma foto de um ensaio que fez usando um vestido arrasador.

No registro compartilhado pela loira, ela apareceu deslumbrante ostentando suas curvas treinadas no look curtinho com recorte na barriga. Com o abdômen à mostra, ela provou ser dona de músculos desenhados na região.

Além disso, Sheila Mello roubou a cena com seus pernões torneados. "De algumas fotos inéditas que tenho guardadas e quis compartilhar com vocês hoje", contou a famosa sobre o clique.

Não demorou para os internautas encherem a artista de muitos elogios. "A dona do Brasil", brincaram os fãs. "A mais linda", escreveram outros.

Nos últimos dias, Sheila Mello esbanjou beleza ao dançar músicas do É o Tchan em um palco. Ela voltou ao local onde começou a carreira, no Reggae Night, em São Paulo (capital), e lembrou o período que dançava no grupo de axé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello exibe bastidores de ensaio fotográfico arrasador com a filha

Recentemente, 6, Sheila Mello decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda (9). A dançarina publicou um vídeo encantador onde aparece posando coladinha com a filha para as lentes do fotógrafo, Verner Brenan.

No clipe, mãe e filha aparecem deslumbrantes, usando looks de frio arrasadores, Sheila apostou em um casaco cinza, enquanto Brenda usava um casaco parecido, em tons de rosa. A menina ainda chamou atenção ao mostrar que teve que subir em um travesseiro e na ponta do pé, para alcançar a altura da mãe.

