Sheila Mello esbanja beleza ao dançar músicas do "É o Tchan" e público vai à loucura

Sheila Mello ostentou o corpaço enquanto dançava algumas músicas de sucesso do grupo É o Tchan

A dançarina Sheila Mello (44), nacionalmente conhecida pelo apelido de A Loira do Tchan, compartilhou ontem em suas redes sociais, um momento especial. Ela voltou ao local onde começou a carreira, no Reggae Night, em São Paulo (capital), e lembrou o período que dançava no grupo de axé. A ex-esposa de Fernando Scherer, o Xuxa(48) levou o público ao delírio.

"Voltar depois de 25 anos no lugar onde minha história com o axé começou, foi muito emocionante, rever pessoas queridas, sensação de que que trilhei o caminho certo para receber tanto carinho e principalmente a felicidade de ter esse elo que nos uni que é a dança! Ninguém vai a lugar algum sozinho, por isso quero muito agradecer a todos que contrubuiram com minha história", escreveu ela, em uma publicação no Instagram.

Muitos fãs também comentaram na postagem de Sheila. "Que delícia participar desse momento! Você é a melhor minha loira!", disse uma fã. "Amo essa música e amei este concurso. Você arrebenta! Corpo de mola total hehehehe", afirmou outro. "Assim você mata seus fãs de tanta emoção", ressaltou mais uma.

Famosos também comentaram a publicação de Sheila. "Deusa", disparou a atriz Samara Felippo (44). "Eu amo muito", disse a cantora Claudia Leitte (42). "Quebraaaaa ordinariaaaa", falou Scheila Carvalho (49), ex-integrante do É o Tchan! entre 1997 e 2005.

A carreira de Sheila Mello

A entrada de Sheila Mello para o grupo É o Tchan! deu-se em 1998, através de um concurso A Nova Loira do Tchan! realizado pelo Domingão do Faustão para escolher a substituta da dançarina Carla Perez (44) no momento ano. Após sua saída do grupo em 2003, Sheila Mello formou-se em artes cênicas na escola de teatro Célia Helena.