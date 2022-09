Sheila Mello exibe bastidores de ensaio fotográfico arrasador com a filha, Brenda

Sheila Mello compartilhou um vídeo mostrando os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda

Nesta terça-feira, 6, Sheila Mello (44) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda (9). A dançarina publicou um vídeo encantador onde aparece posando coladinha com a filha para as lentes do fotógrafo, Verner Brenan.

No clipe, mãe e filha aparecem deslumbrantes, usando looks de frio arrasadores, Sheila apostou em um casaco cinza, enquanto Brenda usava um casaco parecido, em tons de rosa. A menina ainda chamou atenção ao mostrar que teve que subir em um travesseiro e na ponta do pé, para alcançar a altura da mãe.

Na legenda, a mamãe babona apenas escreveu: "Um dia especial de fotos com a minha filhota pelas lentes do Verner Brenan. Curtiram o resultado final?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Duas bonecas!", escreveu outro. "Vocês estão iguais!", falou ainda um terceiro, comparando a beleza das duas.

Confiras o vídeo que Sheila Mello fez exibindo os bastidores de um ensaio fotográfico que fez com a filha, Brenda:

Sheila Mello celebra 25 anos do concurso Loira do Tchan

Recentemente, Sheila Mello decidiu usar suas redes sociais para celebrar 24 anos de sua vitória no concurso Loira do Tchan, do Domingão do Faustão. Para lembrar dessa época, a artista publicou um vídeo onde ela exibiu uma série de imagens do programa e dos bastidores, onde ela aparecia dançando e curtindo momento com outras concorrentes.

"E lá se vão 24 anos desse dia incrível. [...] A minha história no É o Tchan, é para sempre e todos vocês que acompanham desde essa época, tem um lugarzinho especial no coração. Porque não existiria a Sheila Mello se não fosse por vocês, então nesses 24 anos de história, meu imenso OBRIGADA.", escreveu ela na legenda do post, agradecendo os seus fãs por todos esses anos de admiração.

