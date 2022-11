De bumbum para cima, Larissa Manoela ostenta corpaço ao renovar o bronzeado: ''Perfeita''

Na praia, Larissa Manoela roubou a cena ao curtir o dia com o namorado usando biquíni rosa vibrante

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 10h45

A atriz Larissa Manoela (21) deu um show de beleza ao compartilhar novas fotos curtindo uma praia com o namorado, o também ator André Luiz Frambach (25). Nesta segunda-feira, 07, a famosa mostrou os registros aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado e chamou a atenção.

Nos registros, a famosa se destacou ao surgir na areia deitada de bumbum para cima e usando um biquíni rosa pink com detalhes laranja.

"Entrei no modo férias e nunca mais sai (as presilhas no biquíni são o charme)", disse Larissa Manoela ao surgir toda natural tomando sol e se refrescando tomando sacolé com o namorado.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a atriz de muitos elogios ao vê-la plena curtindo uma praia. "Perfeita", escreveram os fãs. "Diva praiana", admiraram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela exibe novas tatuagens e revela significados

Larissa Manoela usou as redes sociais recentemente para mostrar aos seus seguidores as duas novas tatuagens que fez em seus braços.

A atriz, que recentemente esteve no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, tatuou a palavra 'Resilience' em um braço, e desenhou um beija-flor no outro.

Na legenda da publicação, ela fez uma reflexão. "Eu sou feita de alegria e sensibilidade. De amor e liberdade. Sei sentir a força e a suavidade. Entre as asas de um beija-flor. No seu voo com pequenas pausas insistentes pelo frescor. Do que há de melhor num ato de amor."

