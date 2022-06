De blazer, Patricia Poeta exibe clique deslumbrante para celebrar o início do final de semana: ''Sextou''

Produzida, apresentadora Patricia Poeta posa deslumbrante em clique artístico e faz convite especial para o 'É De Casa'

Redação Publicado em 17/06/2022, às 12h25

Mais uma vez, Patricia Poeta (44) roubou a cena com a sua beleza!

Pronta para o fim de semana, 17, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar um clique belíssimo. Através do seu perfil oficial no Instagram, a global recordou um ensaio fotográfico profissional.

"Sextouuuuu…! De olho no sabadão que tá chegando. Te espero amanhã no nosso É de Casa, a partir das 6:50h. Ótima sexta, pessoal!", celebrou ela ao fazer um convite especial.

De madeixas soltas, a musa posou encarando o espelho com um blazer decotado e uma maquiagem glow nada básica, que destacou ainda mais a sua beleza e os seus traços.

O clique, é claro, rendeu inúmeros comentários dos seus fieis seguidores. "Você é maravilhosa!", disparou uma seguidora. '"Te espero amanhã na minha TV'', pontuou outra. "Ansioso para o programa", declarou uma terceira.

Vale lembrar que Patricia Poeta se prepara para assumir o comando do programa Encontro, da Globo. Após a saída de Fátima Bernardes (59) da atração, ela vai se tornar a nova titular do programa ao lado de Manoel Soares a partir do próximo mês.

Patricia Poeta posa deslumbrante em clique no espelho e celebra o início do final de semana: