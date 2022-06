Patrícia Poeta brilha em vestido prateado: ''Look do dia''

Nos bastidores, Patrícia Poeta mescla vestido prateado com acessórios brilhantes e conquista pelo estilo

Redação Publicado em 16/06/2022, às 13h46

Nós podemos afirmar que Patrícia Poeta (44) sabe, e muito bem, diversificar no estilo e deixar a web apaixonada pelas suas tendências brilhantes!

Na manhã desta quinta-feira, 16, a apresentadora usou as redes sociais para revelar detalhes do seu vestimento para uma nova gravação nos estúdios Globo.

Repleta de estilo, a estilista apostou em um vestido prateado brilhante com acessórios extravagantes, que destacou ainda mais a sua beleza.

"Look do dia! Hoje é de dia prata, bebê!", disparou ela.

De madeixas presas e com uma produção básica, mas brilhante, ela conquistou o coração das mulheres brasileiras, que alegaram amar o seu look do dia: "Maravilhosa", comentou uma fã. "Impressionada com a beleza", continuaram. "Já quero esse vestido", disparou uma terceira

Vale lembrar que Patricia Poeta se prepara para assumir o comando do programa Encontro, da Globo. Após a saída de Fátima Bernardes (59) da atração, ela vai se tornar a nova titular do programa ao lado de Manoel Soares a partir do próximo mês.

