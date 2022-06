Patricia Poeta faz exercícios ao ar livre no Rio de Janeiro

Com look justo, Patricia Poeta é flagrada durante caminhada na orla de uma praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 13h16

A apresentadora Patricia Poeta (45) aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre na manhã desta quinta-feira, 16. Ela foi flagrada durante uma caminhada na orla do Rio de Janeiro e apareceu usando look todo preto e justo ao corpo.

Vale lembrar que Patricia Poeta se prepara para assumir o comando do programa Encontro, da Globo. Com a saída de Fátima Bernardes (59) da atração, ela vai se tornar a nova titular do programa ao lado de Manoel Soares a partir do mês de julho.

Quando a nova função foi anunciada, Poeta comemorou a nova conquista profissional. “Feliz com o novo desafio. Assumir o 'Encontro' da minha amiga e colega querida Fátima Bernardes será um belo desafio. Nossos caminhos se cruzando mais uma vez”, disse ela, que já subsitituiu Fátima na bancada do Jornal Nacional em 2012.

E completou: “Parece que foi ontem que ela me passavao bastão do JN. E lá se vão 10 anos. O tempo passa rápido demais. Agora, mais um! Sucesso nessa nova etapa”.

Patricia Poeta faz caminhada no Rio de Janeiro: