Patrícia Poeta fala sobre assumir o comando do 'Encontro': ''Será um belo desafio''

Escalada para assumir o lugar de Fátima Bernardes no 'Encontro', Patrícia Poeta mostrou que está animada para o novo desafio

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 21h50

Patrícia Poeta(45) falou sobre o desafio de substituir Fátima Bernardes (59) no programa Encontro.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora comentou as mudanças que acontecerá na Globo no segundo semestre, e confessou que está se sentindo feliz com a oportunidade.

"Novidades na grade! Feliz com o novo desafio. Assumir o Encontro da minha amiga e colega querida @fatimabernardes será um belo desafio", afirmou ela.

Patrícia também relembrou que ficou no lugar de Fátima quando ela decidiu sair do JornalNacional. "Nossos caminhos se cruzando mais uma vez… Parece que foi ontem que ela me passava o bastão, no JN. E lá se vão 10 anos… o tempo passa rápido demais… Agora, mais um! Sucesso nessa nova etapa, @fatimabernardes!", acrescentou.

A jornalista também desejou sucesso para Maria Beltrão (50), que deixará o comando do Estúdio i, na GloboNews, para apresentar o É De Casa. "E @beltraomaria tenho certeza de que você vai arrebentar. Cuida bem da nossa casinha! Que todas nós possamos nos divertir com esse trabalho que amamos fazer", finalizou.

Confira a publicação da jornalista sobre a mudança na carreira: