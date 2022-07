De biquíni, Simone Mendes ostenta decote poderoso

Simone Mendes, da dupla com Simaria, capricha no decote ao mostrar o seu momento de renovar o bronzeado

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 12h28

A cantora Simone Mendes (38), da dupla com Simaria (40), agitou as redes sociais ao colocar o decote generoso para jogo. Nesta segunda-feira, 25, ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao ar livre e mostrou o momento para seus fãs.

Nos stories do Instagram, a estrela apareceu de biquíni decotado ao relaxar pela manhã. Antes disso, ela contou que já começou o dia pronta para curtir o sol. “Eu já estou de biquíni para curtir esse meu dia lindo, abençoado, com os passarinhos cantando, porque eu creio que a benção de Deus está sobre nós. A gente precisa ter fé, porque fé move. Vamos para mais um dia, segurando na mão de Deus”, afirmou.

Simone foi passar alguns dias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, junto com a família após fazer um show na região.

Vale lembrar que Simone Mendes perdeu cerca de 25 quilos nos últimos meses. Ela passou por uma reeducação alimentar e conseguiu conquistar o seu corpo ideal. Recentemente, a artista falou sobre o impacto dos quilos a menos em sua vida.

“Teve um impacto na minha autoestima também. Acho maravilhoso as mulheres que se aceitam, mas eu me sentia desconfortável em me ver com aquela quantidade de peso sem roupa. Depois que você perde peso, fica tudo diferente, o sexo vai até de luz acesa (risos). É só alegria e namoro”, brincou ela.

Simone mostra seu momento de relaxamento em dia de folga:

