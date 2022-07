De maiô, Simone curte passeio de barco com a família

Simone, da dupla com Simaria, aparece com look estampado ao curtir o dia em Angra dos Reis com a família

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 20h15

A cantora Simone, da dupla com Simaria, aproveitou que fez um show no Rio de Janeiro e foi curtir o final de semana em Angra dos Reis. Neste sábado, 23, ela curtiu um passeio de barco na companhia da família e arrasou ao mostrar o seu look do dia.

Nos stories do Instagram, a estrela surgiu de maiô estampado para renovar o bronzeado em seu dia ao ar livre. Simone ainda posou ao lado do marido, o empresário Kaká Diniz, e a filha caçula, Zaya.

Simone muda seu nome no Instagram e levanta suspeitas

A cantora Simone pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira, 19, ao revelar que trocou o nome do seu usuário no Instagram. Anteriormente, ela usava o nome do seu perfil como @simoneses. Agora, a artista aparece apenas como @simonemendes.

A mudança levantou especulações na internet. O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, contou que os fãs da dupla Simone e Simaria ficaram preocupados de que a mudança no nome do usuário poderia indicar um suposto fim da dupla e uma carreira solo de Simone. Porém, a artista não falou nada sobre isso ao celebrar a mudança. “Eu estava descendo a escada e meu marido falou assim: 'tenho um presente para você.' Ué, não é data especial e não é nada. Ele falou: 'abre seu Instagram'. Quando eu vi meu instagram, ele e todo o time da Non Stop conseguiram para mim. Agora o meu nome é Simone Mendes no Instagram. Obrigada, estou muito feliz. Simone Mendes, meu instagram. Legal né. Fica mais fácil para vocês”, disse ela.