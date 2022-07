Simone Mendes muda o seu nome no Instagram e pega os fãs de surpresa

Simone, da dupla com Simaria, surpreendeu ao trocar o nome do seu usuário no Instagram e comemora: 'Fica mais fácil'

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 12h42

A cantora Simone (38), da dupla com Simaria (40), pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira, 19, ao revelar que trocou o nome do seu usuário no Instagram. Anteriormente, ela usava o nome do seu perfil como @simoneses. Agora, a artista aparece apenas como @simonemendes.

A mudança levantou especulações na internet. O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, contou que os fãs da dupla Simone e Simaria ficaram preocupados de que a mudança no nome do usuário poderia indicar um suposto fim da dupla e uma carreira solo de Simone. Porém, a artista não falou nada sobre isso ao celebrar a mudança.

Simone se pronuncia sobre mudança nas redes sociais

Nos stories do Instagram, Simone contou que foi uma surpresa de sua equipe quando mudaram o nome do seu usuário. “Eu estava descendo a escada e meu marido falou assim: 'tenho um presente para você.' Ué, não é data especial e não é nada. Ele falou: 'abre seu Instagram'. Quando eu vi meu instagram, ele e todo o time da Non Stop conseguiram para mim. Agora o meu nome é Simone Mendes no Instagram. Obrigada, estou muito feliz. Simone Mendes, meu instagram. Legal né. Fica mais fácil para vocês”, disse ela.

Vale lembrar que Simone está cumprindo a agenda de shows da dupla sozinha há cerca de um mês após sua irmã, Simaria, anunciar uma pausa na carreira. No dia do seu aniversário de 40 anos, Simaria anunciou que iria se afastar dos shows por tempo indeterminado para cuidar da saúde. "Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos", disse Simaria em comunicado ao anunciar o afastamento.