Simaria arrasa ao surgir sorridente em foto com look decotado

Simaria, da dupla com Simone, capricha na pose ao compartilhar nova foto nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 15h36

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 18, ela apareceu sorridente em uma foto nos stories do Instagram.

Na imagem, a estrela surgiu só com uma blusa bege e o decote ousado roubou a cena no clique.

No último final de semana, Simaria surpreendeu ao mostrar um detalhe da decoração de sua casa. Ela exibiu retratos com os dois filhos, Giovana e Pawel, e também com os dois irmãos, Simone e Caio. Além disso, ela também exibiu ensaios fotográficos que ela já fez ao longo da sua vida.

Além disso, Simaria surpreendeu ao compartilhar um post enigmático nas redes sociais. Na declaração, ela não citou nenhum nome ou situação, mas falou sobre comparação. “Pare de se comparar com outras pessoas, você está nesse planeta para ser você, e não uma imitação de você mesmo”, disse ela.

Nova foto da cantora Simaria: