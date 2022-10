De biquíni, Paula Barbosa impressiona ao exibir corpão em dia de praia: "Perfeita"

A atriz Paula Barbosa, a Zefa de 'Pantanal', exibiu seu corpão sarado ao curtir o dia na praia

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 14h26

Paula Barbosa (36), a Zefa da novela Pantanal, arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques na praia na tarde deste sábado, 22.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a atriz aparece exibindo seu corpão sarado usando um biquíni fininho, enquanto curte o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Sem revelar em qual praia estava, Paula se mostrou grata por conhecer as lindas paisagens do Brasil. "Como é bom poder aproveitar esses lugares lindos do nosso Brasil! Gratidão sempre", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da artista. "Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", comentou outra. "A paisagem se completa com tanta beleza sua", afirmou uma fã. "Um corpo é um corpo. Linda demais", falou mais uma.

Confira as fotos de Paula Barbosa de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Barbosa (@paulabarbosaoficial)

Mal-entendido entre Giovanna Gold e Paula Barbosa

A atriz Giovanna Gold (58), que deu vida à personagem Zefa da primeira versão da novela Pantanal comentou sobre a polêmica com Paula Barbosa. Ela contou sobre os bastidores do encontro entre as duas nas gravações dos últimos capítulos do folhetim.

"Eu criei um aplicativo de memorização de texto e enviei, em dezembro, uma assinatura para ela. E desejei sucesso. O Instagram mostra que a mensagem foi visualizada, mas ela não respondeu. Tenho esse print. Ok, não precisa usar o meu aplicativo. Vida que segue", disse ela em um trecho da entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!