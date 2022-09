Giovanna Gold, a Zefa da 1ª versão de 'Pantanal', fala de mal-entendido com Paula Barbosa

Atriz Giovanna Gold, a Zefa da versão original da novela 'Pantanal', conta sobre encontro com Paula Barbosa após treta

A atriz Giovanna Gold (58), que deu vida à personagem Zefa da primeira versão da novela Pantanal comentou sobre a polêmica com Paula Barbosa (36).

A veterana da novela original da extinta Rede Manchete contou sobre os bastidores do encontro entre as duas nas gravações dos últimos capítulos do folhetim.

"Ela é prima do autor (Bruno Luperi) e neta do Benedito (Ruy Barbosa). Você acha que madame Gold não vai falar 'oi, tudo bem?'. Fui mulher de cônsul. Não vou pisar no calo de ninguém nem ser chucra. Cumprimentei e só. Estava mais preocupada em falar com pessoas queridas que não via há muito tempo", contou a veterana em entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo.

Giovanna explicou sobre o desentendimento com Paula, que a "ignorou" por mensagem: "Eu criei um aplicativo de memorização de texto e enviei, em dezembro, uma assinatura para ela. E desejei sucesso. O Instagram mostra que a mensagem foi visualizada, mas ela não respondeu. Tenho esse print. Ok, não precisa usar o meu aplicativo. Vida que segue."

Gold comentou que chegou a falar sobre a mensagem enviada para Paula em live, mas admitiu que não imaginava a repercussão que a história teve. "Fiz uma live com um jornalista falando disso e não achei que fosse virar um mal-entendido. Ele me perguntou se eu tive contato com ela. Eu respondi que o único contato foi esse, mas que ela não falou nem 'obrigada'. Depois (da repercussão) já não gostei mais desse assunto. Não vou ficar alimentando isso. Eu sei do meu lado. Virou uma maldade comigo e com ela. As pessoas alimentando briga entre Zefas. Deselegante. Não preciso disso, não", disparou.

Paula Barbosa também comentou sobre o desentendimento Giovanna Gold, que fez a Zefa na versão original da trama. As duas se tornaram manchete na internet quando Giovanna acusou Paula de ter ignorado uma mensagem que ela enviou e não tê-la procurado para conversar sobre Zefa. Agora, Paula contou que elas se cumprimentaram em uma gravação especial para o final de Pantanal, mas não tiveram uma conversa. "Nesse dia da gravação, eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre o assunto e, sinceramente, eu nem quero. Porque quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito delicado. Muita gente não conhecia o meu trabalho e falar uma coisa dessa, hoje em dia, pode cancelar uma pessoa. Achei muito grave nesse sentido. Acho que ela poderia ter me procurado e falado comigo", disse ela no podcast Papo de Novela, do Gshow.

