De biquíni, Luciana Gimenez choca com corpaço magérrimo: ''Exagero''

Aos 53 anos, Luciana Gimenez choca ao esbanjar corpaço sequinho e bem definido na praia

A apresentadora Luciana Gimenez (53) chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 07, a famosa compartilhou cliques de biquíni e deu o que falar ao exibir suas curvas bem sequinhas nos registros.

Em uma praia, a artista apareceu se refrescando no mar e roubou a cena com seu corpaço escultura, todo desenhado e extremamente definido.

Ao exibir sua barriga negativa e pernas torneadas, Luciana Gimenez não passou despercebida e deu o que falar com sua boa forma. "Quem ama uma praia?", perguntou ela na legenda.

Nos comentários, além de receber vários elogios, a famosa acabou sendo criticada pelo físico bem magro. "Você é linda, mas magra em exagero", opinaram. "Engraçado que a maioria das críticas vem das próprias mulheres que triste isso, você esta linda sempre sera e se tiver com 90 anos e postar foto com biquíni vou aplaudir, porque garanto a maioria que ofende não tem coragem de por um biquíni e postar uma foto bonita ao natural", defenderam ela.

Veja as fotos de Luciana Gimenez de biquíni:

Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez chora muito ao se despedir de membro da família: ''Não aguenta mais''

A apresentadora Luciana Gimenez desabafou em sua rede social nesta terça-feira, 02, sobre uma perda que sua família terá. Abalada e chorando, a famosa contou que seu cachorro, de 16 anos, será sacrificado e que ela precisou se despedir dele.

Muito triste com a situação, Luciana Gimenez contou que o pet foi um presente para o seu ex-marido, Marcelo de Carvalho (61), e que o cão, apesar de ser bravo, foi doce e até cuidava de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel (12).

"Ultimamente só choro, seja do exame que dói, agora meu cachorro que tá com 16 anos e ele não aguenta mais ficar em pé, tá com uns problemas de saúde e vão sacrificar o cachorro amanhã", falou a famosa, que meses atrás sofreu um grave acidente e vem tratando a lesão na perna até hoje.

"Ultimamente tenho chorado mais do que chorei a vida inteira, tem sido um ano bastante intenso.... Eu dei ele de presente pro Marcelo, meu ex, ele era pequenininho, só que ele era enorme, ele era um cachorro bravo, mas era tão doce, ele cuidava muito do Lolo, muito ruim se despedir de bichinho porque ele faz parte da família", desabafou a apresentadora.