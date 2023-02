Luciana Gimenez prepara festa surpresa para o filho Lorenzo

A apresentadora Luciana Gimenez não pode estar presente no dia do aniversário do filho mais novo, mas preparou uma festa surpresa para Lorenzo

Nesta segunda-feira, 27, Luciana Gimenez surpreendeu o filho Lorenzo Fragali com uma festa de aniversário surpresa com os amigos do menino, que completou 12 anos.

A apresentadora não pode estar presente no dia do aniversário do filho que foi neste último dia 24, por conta do Carnaval. “Eu sumida estou reaparecendo hoje, depois das festas. E hoje foi contar para vocês que é aniversário do meu filho, aliás, foi dia 24. Não estava com ele porque estava no Rio de Janeiro como vocês viram, só que eu organizei uma galerinha aqui e ele não sabe”, começou revelando Luciana.

“A gente vai fazer um bolo surpresa pra ele. Tem uma mesa enorme, o que a gente pegou de comida, porque essas crianças tem fome”, disse Luciana revelando os planos para a surpresa.

A mãe coruja ainda refletiu: “E ele tá fazendo 12 aninhos. Inacreditável que meu filho esteja com 12 anos. É engraçado que pra quem é mãe, parece que 12 anos demorou pra passar, ao mesmo tempo foi rápido, e ao mesmo tempo parece que ele sempre esteve aqui”.

Para sorte de Luciana, o aniversariante nem reparou na surpresa: “As pessoas chegam e ele tá lá jogando, nem notou. Aliás pode cair o mundo que ele está naquele joguinho dele”.

A comandante do Superpop ainda comentou sobre não ter estado presente no dia do aniversário de Lorenzo: “Sabe como é mãe, né? Já estava super culpada por não estar com ele no dia do aniversário. Mas hoje eu vou bater palma, dar beijo, presente”.

Além de mostrar a mesa para os convidados, Luciana também mostrou as diversas comidas pedidas para os meninos como pizza e sushi. Lorenzo também celebrou seu aniversário com um bolo com tema de basquete.

Reprodução: Instagram

