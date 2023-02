Luciana Gimenez recorda fotos quentes de biquíni antes de acidente: ''Gata''

Apresentadora Luciana Gimenez relembrou fotos de biquíni antes de acidente na neve e mostrou como estava seu corpo

A apresentadora Luciana Gimenez (53) aproveitou o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 23, e relembrou alguns cliques que tirou antes de sofrer o acidente na neve ao esquiar nos EUA.

Nos registros publicados pela famosa na rede social, ela apareceu usando vários modelos de biquíni e ostentando seu corpaço escultural em um hotel no Rio de Janeiro. Impressionando com sua barriga mega torneada, a artista deu um show de beleza nas lembranças.

"Como já cantava Tim Maia: "Do Leme ao Pontal, não há nada igual" e eu amo meu Rio, aqui sempre vivo os melhores momentos, tenho as melhores risadas e conheço as melhores pessoas. Estar aqui mais uma vez é um imenso prazer, mesmo viajando muito, o Rio de Janeiro sempre terá um lugar especial no meu coração", falou sobre estar mais uma vez na cidade carioca.

++ Curtindo último dia de Carnaval, Luciana Gimenez passeia pelo Rio de Janeiro de muletas

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora de elogios. "Gata", admiraram os fãs. "Que linda", exclamaram outros.

Veja as fotos de Luciana Gimenez de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez cai no choro ao receber notícia do médico

Após mais de um mês do acidente que sofreu esquiando em Aspen, nos EUA, a apresentadora Luciana Gimenez teve uma boa notícia na quarta-feira, 15, que a fez até chorar.

Em sua rede social, ela compartilhou o vídeo do momento em que soube que poderá andar sem muleta. Ao ouvir a informação do médico, a famosa não segurou a emoção e foi às lágrimas, ficando extremamente feliz com sua evolução.

Apesar de estar contente com a conquista, Luciana Gimenez comentou que está sendo um desafio voltar a andar, porque agora, após a cirurgia, está com vários "corpos estranhos" em sua perna.

"Então isso ai, foi o que aconteceu quando o médico falou que eu poderia andar, só que aí gente, até você conseguir dar o primeiro passo parece uma besteira né, porque a gente faz essas coisas e são coisas que a gente faz automaticamente, ninguém lembra como aprendeu a andar, só que desaprendi...", falou sobre sua situação.

"Tem cinco semanas que eu não conseguia botar o pé no chão e pra dar o primeiro passo dá muito medo, tem um corpo estranho dentro da minha perna, tem parafusos... tem sido um aprendizado", desabafou.