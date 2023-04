De biquíni, Key Alves posa de costas e revela tatuagem no bumbum

Em Salvador, ex-BBB Key Alves posa de biquíni branco e coloca o bumbum empinado para jogo

Fora do BBB23, a participante eliminada Key Alves (23) deixou a internet em polvorosa na manhã desta segunda-feira, 24. Curtindo um dia de praia em Salvador, a jogadora de vôlei posou de costas usando um biquíni fininho e deixou um detalhe do corpão à mostra: uma tatuagem discreta na região do bumbum.

Nos registros, compartilhados em seu perfil oficial do Instagram, Key posa ajoelhada de costas no banco de um barco e deixa o bumbum empinado em evidência com o biquíni branco. A atleta dá um show de beleza enquanto olha para câmera e faz carão, mas o desenho de um coração próximo ao glúteo roubou a cena dos cliques.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

“40 graus, eu te amo, Salvador”, a loira, que ficou confinada na casa mais vigiada do Brasil e fez intercâmbio para um reality mexicano, legendou a publicação. Nos comentários, alguns dos mais de 9 milhões de seguidores da ex-sister deixaram elogios: “Brilha, protagonista”, disse um admirador sobre a edição do reality. “Que gata”, exaltou mais um. “Que mulher maravilhosa”, comentou um terceiro.

Key Alves é alfinetada por Larissa fora do BBB23:

A última eliminada do BBB 23, Larissa (23) falou sobre as intrigas com Key Alves, além de reagir ao término da atleta com o caubói Gustavo(28), também eliminado do reality. A educadora física revelou que seu santo não bateu com a da jogadora de vôlei e que fora do reality, ela teria sido ignorada.

Foi então que a apresentadora do 'Bate-papo BBB’, Vivian Amorim contou sobre o término e Larissa alfinetou a ex-sister: "De nada, viu Key? A gente podia ter sido amiga. Brigar por macho, por ciúme, meu amor, dá nisso", ela comentou sobre a antiga rixa com a jogadora de vôlei dentro do reality.