Larissa comenta término de Key Alves e Gustavo: "Brigar por macho dá nisso"

No 'Bate-papo BBB', Larissa falou sobre rompimento de Key e Gustavo e briga desnecessária por ciúme

A última eliminada do BBB 23, Larissa,falou sobre as intrigas entre ela e Key Alves, além de reagir ao término da atleta com o caubói Gustavo.

Durante a edição, Key ofendeu Larissa diversas vezes para outros participantes por achar que a professora de Educação Física estava dando em cima do brother. Vale lembrar que Larissa mantinha um relacionamento com Fred Bruno no confinamento.

"Eu nem lembrava o que tinha falado [na briga com Key]! Acho que se a gente estivesse na vida normal, e não nesse reencontro, eu simplesmente a seguir a minha vida", falou sobre a discussão que teve ao encontrá-la na repescagem.

"Desde o início, eu e a Key nunca tivemos uma conexão. O santo não bateu. Na vida, eu iria ignorar ela", explicou a sister.

Colocando lenha na fogueira, a apresentadora Vivian Amorim contou que os dois não estão mais juntos. "Deixa eu te contar uma fofoca... Gustavo e Key não estão mais juntos. Então, assim, foi um ciúme que não teve muito motivo". "De nada, viu Key? A gente podia ter sido amiga. Brigar por macho, por ciúme, meu amor, dá nisso", rebateu Larissa.

Veja: