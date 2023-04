Sonia Abrão comenta saída de Larissa do BBB 23 e confessa desejo: ''Pódio de 4''

Apresentadora Sonia Abrão comenta eliminação de Larissa e dá sua opinião sobre final do BBB 23

A apresentadora Sonia Abrão compartilhou mais uma vez sua opinião sobre a final do BBB 23. Torcendo para as "desérticas", a jornalista celebrou que três delas têm a chance de levar o maior prêmio da história e explicou o motivo de ter achado mais justa a saída de Larissa.

"BBB23 DEU MEU PÓDIO NA CABEÇA: AMANDA, ALINE E BRUNA! Uhuuuuuuu SAIU QUEM DEVIA SAIR: LARISSA TINHA VOLTADO PELA REPESCAGEM, NÃO ERA JUSTO FICAR!", declarou Sonia Abrão sobre o resultado do último paredão da edição para eliminar.

Contudo, a apresentadora comentou que gostaria que tivesse sido diferente o pódio da final. "Mas vou confessar uma coisa pra vocês: rolou uma química tão legal nesse quarteto, uma amizade e uma união tão bonitas, que eu até gostaria que, pela 1ª vez no BBB, o pódio fosse de 4 finalistas!", comentou.

Por fim, a apresentadora da Rede TV! celebrou em como o programa está terminando. "VIVA AS DESÉRTICAS! SALVE, SALVE, MENINAS SUPERPODEROSAS!", mostrou torcida para Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao.

Veja:

Sonia Abrão defende surto de Bruna Griphão no BBB23: "Não vi nada errado"

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu o público nesta quinta-feira, 13, e defendeu a atitude de Bruna Griphao que partiu para cima de Cezar Black no BBB23 em uma confusão que assustou o público.

Durante o A Tarde é Sua, ela disse que a sister não mentiu ao jogar na cara do enfermeiro suas falas problemáticas. "Realmente, foi uma coisa muito séria. Você vê nitidamente que as pessoas estão descontroladas . Eu não vi nada errado no que a Bruna falou, ela estava jogando a mais pura verdade na cara do Black", declarou.

Sonia Abrão então criticou a postura do brother nos últimos dias. "Ele criou teoria da conspiração com a Larissa, ele garante que ela recebeu informações e instruções para entrar na casa com o objetivo de desestabilizar ele e outras pessoas. Ele começou a plantar na cabeça de todo mundo", disse ela.