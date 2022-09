De biquíni, Graciele Lacerda deixa corpaço à mostra e acaba revelando seu peso

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, contou seu peso atual ao compartilhar clique arrasador de biquíni

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), revelou um pouco mais sobre o seu corpo nesta quinta-feira, 08, ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social. Sincera, ela contou qual é seu peso e altura.

Ao ser questionada sobre o número que aparece na balança, a musa fitness não hesitou e logo colocou um clique arrasador de biquíni. Usando o modelo colorido, ela ostentou seu corpaço torneado com atitude.

No registro, Graciele Lacerda exibiu sua barriga chapada com um piercing no umbigo e esbanjou seu pernões sarados. "Quantos kgs você tem?", perguntou um seguidor. Logo em seguida, ela disse que está com 65 kg e que tem um 1,67 de altura.

Ainda nesta quarta-feira, 07, durante o feriado, a influenciadora compartilhou uma foto usando um biquíni verde e amarelo para celebrar o dia 7 de setembro com muita beleza. Na piscina, ela apareceu roubando a cena com suas curvas esculturais.

Passando os últimos dias na fazenda, a noiva do cantor sertanejo aproveitou para exibir a nova decoração da sala principal da propriedade. Em seus stories, ela mostrou com detalhes as mudanças que fez no espaço e impressionou com o resultado.

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele.

