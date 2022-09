Temática, Graciele Lacerda surge de biquíni verde e exibe corpaço absurdo na piscina

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, celebrou o dia 7 de setembro com foto de biquíni verde e impressionou com curvas esculturais

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), comemorou o feriado de 7 de setembro nesta quarta-feira com um clique arrasador. Em seus stories, ela resgatou uma foto usando uma roupa de banho em homenagem ao Brasil e impressionou com tanta beleza.

No registro tirado na piscina de sua antiga casa, a musa fitness apareceu esbanjando sua barriga sarada e seus pernões torneados ao fazer pose no local. De biquíni verde e saída de praia amarela, ela surgiu toda temática para o momento.

"7 de setembro", colocou Graciele Lacerda na foto em que deu um show de boa forma e chocou ao exibir seu corpo bem desenhado.

Passando os últimos dias na fazenda, inclusive o feriado, a noiva do cantor sertanejo aproveitou para exibir a nova decoração da sala principal da propriedade. Em seus stories, ela mostrou com detalhes as mudanças que fez no espaço e impressionou com o resultado.

Recentemente, a musa fitness deu outro show de beleza em seus stories ao resgatar um clique usando um maiô branco com transparência. Na ocasião, ela chocou ao esbanjar uma silhueta impecável na peça nada discreta.

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele.

