De biquíni, Giovanna Lancellotti arrasa em fotos de frente e de costas: ''Gata''

Curtindo piscina na Califórnia, Giovanna Lancellotti arrasa ao surgir de biquíni azul cavado

A atriz Giovanna Lancellotti (28) chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Neste sábado, 22, ela mostrou um pouco de como está curtindo sua estadia na Califórnia, nos EUA, e impressionou ao surgir na piscina.

Nos registros publicados pela famosa, apareceu deslumbrante aproveitando o dia de sol em grande estilo. Molhando apenas as pernas na água, ela roubou a cena ao posar de frente e de costas vestindo um biquíni azul.

Cheia de estilo, Giovanna Lancellotti deu um show de beleza com o modelo de roupa de banho moderno. "No trânsito pra chegar no Coachella, a gente aproveita pra postar as fotos desse diazãooo (quase) carioca", contou sobre os clique que tirou antes de marcar presença no evento.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a artista. "Gata", elogiaram os fãs. "Ai que deusa", exclamaram outros.

Veja as fotos de Giovanna Lancellotti na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Giovanna Lancellotti exibe decoração luxuosa do seu apartamento

A atriz Giovanna Lancellotti caprichou na escolha da decoração do seu apartamento. Recentemente, a estrela abriu um álbum de fotos do seu lar para mostrar a finalizar a decoração dos espaços, incluindo a sala de estar, a área gourmet e seu quarto.

A musa escolheu uma decoração aconchegante e com direito a vários detalhes em madeira e palha, que estão presentes em vários cantinhos do local e promovem uma união dos espaços. No quarto, ela tem uma cabeceira de madeira e um adereço de palha no topo. Na sala de estar, ela escolheu um tapete com estampa geométrica e uma poltrona rosa com detalhes dourados. E, na área gourmet, ela conta com cadeiras altas com trançado de palha.

“Bom dia com TBT dessa lindeza que ficou meu apartamento. Não tem nada melhor que chegar em casa e se sentir em casa né? [risos]”, disse ela. Veja as fotos aqui.