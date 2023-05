De biquíni fio-dental, Solange Couto impressiona ao exibir bumbum impecável: "Mulherão"

A atriz Solange Couto recordou um ensaio fotográfico na praia exibindo suas curvas poderosas em clique de biquíni

Solange Couto (65) deixou os fãs babando ao recordar a foto de um ensaio fotográfico que realizou na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

No clique publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 11, a atriz apareceu usando um biquíni fio-dental azul, enquanto faz uma pose. O registro deixa em destaque o corpaço da artista, e seu bumbum impecável chamou a atenção dos seguidores.

"O #Tbt de hoje não tem muito tempo não, é de um ensaio lindo que fiz da praia do Recreio dos Bandeirantes aqui no meu Rio de Janeiro", contou a artista ao publicar o registro nas redes sociais aproveitando o dia de TBT.

A postagem rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deusa", comentou uma fã. "Mulherão", afirmou mais uma. "Né brinquedo não. Olha a mulher", falou um admirador, relembrando o bordão da personagem Dona Jura, na novela O Clone, da Globo.

Confira a foto de Solange Couto de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

Foto raras com os filhos

Recentemente, Solange Couto aproveitou o dia de TBT para dividir com os fãs um registro especial ao lado dos filhos, Marcio e Benjamim (13). No Instagram, a atriz compartilhou um registro em que aparece curtindo o dia na piscina ao lado dos herdeiros, e aproveitou para se declarar para os seus "meninos".

"O #tbt de hoje é puro amor. Esses são os homens da minha vida, ao mesmo tempo, meus meninos. A farra sempre é boa quando esses dois estão juntinhos", disse a artista na legenda da publicação.

