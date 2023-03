De lingerie, Solange Couto chama atenção ao exibir tatuagem intimista

A atriz Solange Couto postou cliques de lingerie e ganhou elogios ao mostrar suas curvas

A atriz Solange Couto (65) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua beleza e boa forma ao surgir apenas de lingerie.

Nos cliques publicados no feed do Instagram na tarde desta sexta-feira, 3, a artista aparece exibindo suas curvas ao fazer poses durante um ensaio fotográfico. Em um dos cliques, em que ela aparece sentada no chão, Solange deixa à mostra uma tatuagem intimista na costela.

Ao dividir os registros só de lingerie, a famosa deixou um conselho sobre amor-próprio. "Amigas, guardem o que vou dizer. Amar a si mesma é o começo de um romance para toda a vida", disse ela na legenda da publicação.

Os seguidores exaltaram a beleza de Solange nos comentários. "Tudo em cima, parabéns", disse uma seguidora. "Como sempre um espetáculo!", falou outra. "Que maravilhosa!", comentou mais uma. "Eita mulher linda e maravilhosa. Que Deus te abençoe sempre", escreveu uma fã.

Confira as fotos de Solange Couto de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

